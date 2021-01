Da circa due settimane il colosso sudcoreano Samsung ha rilasciato ufficialmente l’aggiornamento alla nuova versione del software di casa Google sui suoi precedenti top di gamma, cioè i Samsung Galaxy S10. Tuttavia, sembra che ci sia stato qualche problema, in quanto l’azienda ha deciso di interrompere l’aggiornamento ad Android 11.

Samsung ha deciso di interrompere l’aggiornamento ad Android 11 sui Galaxy S10

Con la nuova versione del software di Big G, tutti gli smartphone targati Samsung stanno ricevendo l’inedita interfaccia utente personalizzata dall’azienda, la One UI in versione 3.0. Tuttavia, come già accennato, l’azienda ha da poco deciso di interrompere l’aggiornamento ad Android 11 sui Samsung Galaxy S10. Oltre alla nuova interfaccia, l’update con il firmware G97xFXXU9ETLJ aveva portato a questi device anche le patch di sicurezza relative al mese di gennaio 2021.

Per il momento, non è chiaro il motivo che abbia incentivato Samsung a bloccare il rilascio ad Android 11. Nonostante questo, in questi ultimi giorni si sono effettivamente susseguite numerose segnalazioni di problemi da parte degli utenti. Nello specifico, sembra che questo update abbia provocato nei precedenti top di gamma alcuni strani surriscaldamenti e una messa a fuoco non proprio ottimale della fotocamera principale.

A causa di tutto ciò, l’aggiornamento alla nuova versione non è più disponibile al download né via OTA né tramite Smart Switch. Quello che rimane da capire è quando il colosso sudcoreano deciderà di rilasciare nuovamente l’aggiornamento per i Samsung Galaxy S10. In attesa di ulteriori notizie, vi ricordiamo che l’azienda ha da poco presentato i nuovi smartphone di punta, cioè i nuovi Samsung Galaxy S21. Di seguito vi lasciamo il link alla nostra video-anteprima.