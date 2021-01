Se ti basta un abbonamento che preveda il solo traffico internet, e non hai l’esigenza del telefono fisso, o se desideri unire un pacchetto internet al tuo contratto telefonico già attivo, i costi principali da valutare sono solamente due: 1) il costo di attivazione del servizio e, se necessario, l’allacciamento della nuova linea; 2) il canone dell’adsl / fibra ottica.

Considera però che molte delle offerte internet più convenienti includono il telefono nel pacchetto senza costi addizionali o con costi che puoi evitare semplicemente non installando o non usando il telefono.

Tutte le migliori offerte solo internet

Ecco la lista delle migliori tariffe solo internet senza telefono aggiornate ad oggi 22 gennaio 2021 dove puoi trovare l’offerta più conveniente per te.

Fastweb NeXXt Casa + Mobile UltraFibra 2500 Mb € 25,95 al mese WindTre Super Fibra Unlimited 1000 Mb € 28,98 al mese Vodafone Internet Unlimited 1000 Mb € 29,90 al mese TIM Super Fibra WiFi 1000 Mb € 29,90 al mese Fastweb NeXXt Casa + Mobile UltraFibra 2500 Mb € 34,90 al mese

Ricordiamo che tutte le offerte ADSL senza telefono, pur non avendo i costi fissi delle chiamate, non escludono la necessità della linea telefonica, che è essenziale per avere accesso a Internet.

Per questo gli abbonamenti internet casa senza telefono includono nel canone dell’ADSL un contributo aggiuntivo per l’utilizzo della linea – in tal caso solo dati – che di norma è fornita da TIM Telecom Italia. In Italia infatti gran parte della rete telefonica è gestita da Telecom per cui è molto probabile che la propria abitazione sia già raggiunta da una linea telefonica di Telecom Italia, magari non attiva.