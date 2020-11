Vodafone è uno dei gestori italiani che sta investendo ingenti risorse per lo sviluppo della rete 5G. Il provider, oltre ad essere stato il primo ad aver introdotto nel nostro paese le linee internet di nuova generazione, ad oggi può vantare già una discreta estensione delle sue linee 5G in Italia.

Vodafone, annunciato il rinvio per la dismissione delle linee 3G

Se il futuro si chiama 5G ed il presente di Vodafone si chiama 4G, il passato è ovviamente rappresento dalle linee 3G. Al fine di massimizzare gli sforzi e le risorse per lo sviluppo e la manutenzione delle reti attuali, Vodafone – in linea con l’operato di altre compagnie telefoniche – ha annunciato negli scorsi mesi di lavorare alla dismissione delle linee 3G. A breve, quindi, gli utenti non potranno più navigare in 3G con il loro smartphone.

Il programma di Vodafone per la dismissione del 3G era stato annunciato nelle scorse settimane. Il provider si è impegnato a far partire il processo entro il 30 Novembre, per arrivare a conclusione entro il 31 Gennaio 2021. Tuttavia, proprio in queste ore, il gestore ha rivisto la sua timeline.

Il 3G di Vodafone avrà una vita relativamente più lunga nel nostro paese. Anche a causa di difficoltà tecniche causate dalla pandemia, la dismissione delle reti internet inizierà non prima del 15 Gennaio 2021. I lavori però procederanno spediti e si dovrebbero concludere entro e non oltre il 28 Febbraio.

Eliminando il 3G, come già descritto da Vodafone nel suo comunicato ufficiale, in maniera contestuale si lavorerà ad un potenziamento per la stabilità e l’affidabilità delle linee 4G.