Unieuro prosegue con la propria campagna Fuoritutto, riuscendo difatti a lanciare una soluzione estremamente interessante per la maggior parte dei consumatori, poiché racchiude al proprio interno occasioni e prezzi bassi veramente alla portata di tutti.

Gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di campagne promozionali di Unieuro, sono effettuabili globalmente, ciò sta a significare che vi si potrà accedere nei punti vendita in Italia, senza distinzioni regionali o limitazioni varie, ma anche online sul sito ufficiale. Coloro che opteranno per un acquisto dal divano di casa, inoltre, potranno anche godere di una spedizione completamente gratuita presso il proprio domicilio, solo nel momento in cui spenderanno più di 49 euro.

Unieuro: le occasioni da non lasciarsi sfuggire

Unieuro riesce a ritagliarsi uno spazio nel cuore dei consumatori, proponendo prima di tutto la possibilità di acquistare l’ultimo Samsung Galaxy S21, nelle varie colorazioni disponibili, con una spesa finale di circa 879 euro.

In alternativa si butta interamente sulla fascia medio-bassa del settore della telefonia mobile, ove si potrà spaziare tra tantissimi brand e modelli in generale. Qui avremo l’accesso a Oppo Find X2 Lite, in vendita a 299 euro, Xiaomi Mi 10T a 399 euro, Motorola One Fusion+ a 229 euro, Oppo A73 a 259 euro, per passare anche da Realme 6, Huawei P Smart Pro, Motorola E7 Plus o Samsung Galaxy A71.

Tutti i prodotti sono visibili direttamente nelle pagine del volantino Unieuro, lo trovate al seguente link in ogni sua parte.