Il volantino Trony ritorna con la campagna promozionale intitolata “Più spendi meno spendi”, con la quale cerca di offrire all’utente finale la possibilità di ricevere sconti fissi, senza limitare le possibilità di acquisto, ed offrendo tutti i prodotti inclusi in catalogo.

Con la soluzione attualmente disponibile, l’accesso è purtroppo estremamente limitato, sebbene sia valida fino al 10 febbraio 2021, è bene ricordare che gli sconti saranno solo nelle regioni Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto, Molise, Umbria, con inclusi anche Rieti e la Repubblica di San marino. Non dimenticatevi che potrete anche affidarvi al solito Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi, solo quando supererete una determinata soglia di spesa.

Trony: con il volantino attuale il risparmio è per tutti

L’idea alla base del volantino Trony riprende comunque quanto visto in passato, infatti il cliente non deve fare altro che recarsi in negozio (in quanto la campagna non è attiva online sul sito), ed aggiungere al carrello tutto ciò che desidera.

Nel momento in cui giungerà effettivamente in cassa, potrà approfittare di uno sconto fisso, ottenuto al superamento di una determinata soglia di spesa; in particolare parliamo di riduzioni di 30, 100, 250, 550 e di 1200 euro, con uno scontrino superiore a rispettivamente 300, 600, 1200, 2400 e 4600 euro.

I prezzi applicati ai singoli prodotti si avvicinano di molto ai listini del periodo corrente, di conseguenza tutte le eventuali riduzioni delle giornate precedenti sono state completamente azzerate per fare spazio al volantino disponibile fino ai primi giorni del mese di Febbraio.