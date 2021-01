La tanto attesa super berlina elettrica a batteria E-Tron GT di Audi sarà rivelata il 9 febbraio, ma i primi esemplari di clienti sono già in produzione in uno stabilimento in Germania.

Novità sulle caratteristiche della E-Tron GT

L’elegante berlina è stata presentata per la prima volta come concept al Los Angeles Auto Show 2018 e mostrata come prototipo lo scorso autunno. Non è stata menzionata una data per il lancio delle vendite, ma probabilmente lo vedremo atterrare presso i concessionari negli Stati Uniti più avanti nel 2021, il che significa che probabilmente lo vedremo arrivare come un modello 2022.

La produzione avviene presso lo stabilimento Audi Böllinger Höfe di Neckarsulm, in Germania, dove vengono costruite le supercar R8 e vari modelli da corsa. L’impianto è unico per il Gruppo Volkswagen in quanto è il primo a costruire due auto tecnicamente diverse sulla stessa linea, una berlina elettrica a batteria e l’altra una supercar a motore centrale con motore V-10. Entrambi i modelli vengono spostati all’interno dell’impianto utilizzando slitte a guida autonoma o un comune sistema di monorotaia.

Sebbene l’E-Tron GT sia ancora a un paio di settimane dal suo debutto, sappiamo già molto al riguardo. Questo perché l’auto viaggia sulla stessa piattaforma J1 della Porsche Taycan ed è molto simile sotto, anche se all’esterno solo il parabrezza è comune a entrambe le auto. Come la Taycan, la E-Tron GT utilizza sospensioni pneumatiche a tre camere e ammortizzatori adattivi ad ogni angolo. Tuttavia, ogni vettura è stata messa a punto per riflettere la sensazione di guida del rispettivo marchio.

Per il propulsore, l’E-Tron GT al lancio presenterà un motore anteriore da 235 CV e un motore posteriore da 449 CV che si combinano per produrre 590 CV e fino a 640 CV in modalità overboost. Il motore anteriore avrà la sua trasmissione a una velocità e il motore posteriore avrà un cambio a 2 velocità, proprio come il Taycan. Non è chiaro se ci saranno più gradi per l’E-Tron GT, come fa Porsche con la Taycan, ma ci sono buone probabilità che ne vedremo più di uno.

La batteria sarà un’unità da 83,7 kilowattora (netta) che dovrebbe fornire almeno 200 miglia di autonomia con guida mista.