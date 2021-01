Occasioni inattese sono disponibili nel periodo corrente da Carrefour, qui gli utenti hanno la possibilità di destreggiarsi tra tantissime offerte e prezzi veramente molto più bassi del normale, a partire comunque da una base relativamente economica.

Il volantino nasce per essere disponibile in via esclusiva nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che se vorrete approfittare dei singoli prezzi, dovrete assolutamente recarvi personalmente in negozio. La rateizzazione senza interessi, definita anche tasso zero, è possibile solo nel momento in cui si spenderanno più di 199 euro, e previa approvazione.

Carrefour: occasioni e prezzi bassi alla portata di tutti

Con Carrefour gli utenti potranno accedere alla fascia media del mercato della telefonia mobile, senza spendere cifre troppo elevate, tra i migliori prodotti in promozione spicca sicuramente lo Xiaomi Mi 10T Lite 5G, un modello caratterizzato da una buonissima potenza di calcolo, e sopratutto dalla connettività 5G, tutto entro un prezzo finale di 329 euro.

In caso contrario sarà possibile affidarsi a soluzioni del calibro di Oppo A53s, TCL 10 SE, Samsung Galaxy A31, Xiaomi Redmi 9AT o Motorola G9 Plus, risparmiando cifre maggiori rispetto a quanto elencato in precedenza.

Le offerte disponibili da Carrefour non terminano comunque qui, sfogliando la campagna promozionale spiccano tantissime altre occasioni da non lasciarsi sfuggire. Per conoscere da vicino i vari prezzi pensati dall’azienda, che ricordiamo essere attivi solamente in negozio, consigliamo l’apertura delle pagine che trovate indicate poco sotto.