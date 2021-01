Fino a oggi 19 Gennaio 2021, salvo eventuali cambiamenti, tutti i nuovi clienti PosteMobile potranno attivare online la promozione PosteMobile Creami Wow 10GB a 4.99 euro al mese.

Vi ricordo che nella giornata di ieri ha chiuso la commercializzazione la promozione Creami Wow Weekend 30GB che ha le stesse condizioni di Creami Wow 10GB con 20 Giga di traffico internet mobile in più al mese. Scopriamo ora cosa comprende la WOW 10 GB.

PosteMobile: ultimo giorno per attivare la Creami WOW 10 GB

La Creami WOW 10 GB comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 10 Giga al mese di traffico internet mobile attualmente su rete WINDTRE con velocità in 4G fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload al prezzo di 4.99 euro al mese. Non è escluso che presto ritorni di nuovo attivabile l’offerta Creami Wow Weekend 30GB. Come già raccontato, anche le offerte tariffarie attivabili online PosteMobile Creami WeBack e Creami Style sono ancora attivabili fino a oggi 19 Gennaio 2021, salvo ulteriori proroghe.

Quando è attivabile Creami Wow Weekend 30GB a 4.99 euro al mese, l’offerta Creami Wow 10GB viene “congelata” perché non avrebbe senso attivare un’offerta simile con Giga in meno. Il costo della nuova SIM è di 20 euro con 10 euro di traffico incluso. L’addebito del primo mese anticipato del piano flat sarà decurtato dal traffico telefonico incluso. Quindi il cliente si ritroverà con 5.01 euro di credito telefonico.

Le offerte della gamma Creami di PosteMobile è presente il meccanismo dei Credit. Ciascun Credit viene scalato al raggiungimento di 1 minuto di traffico voce o di 1MB di navigazione, oppure all’invio di 1 SMS. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.