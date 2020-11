Fino al prossimo 10 novembre 2020 l’operatore virtuale PosteMobile permetterà di attivare l’offerta denominata Creami WOW 10 GB al prezzo di soli 4.99 euro al mese.

Lo scorso 2 novembre 2020 ha chiuso la commercializzazione della promozione Creami Wow Weekend 30GB che ha le stesse condizioni di Creami Wow 10GB con 20 Giga di traffico internet mobile in più al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

PosteMobile rende nuovamente disponibile la Creami WOW 10 GB

La Creami Wow 10GB comprende minuti illimitati, SMS illimitati e 10 Giga al mese di traffico internet in 2G, 3G, 4G e 4G+ attualmente su rete WindTre con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload al prezzo di 4.99 euro al mese. Postemobile FULL per il servizio mobile prevede la navigazione su rete WindTre con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload.

Come anticipato anche qualche settimana fa è previsto in futuro un ritorno alla rete Vodafone e il passaggio non comporterà però il cambio delle SIM per i già clienti PosteMobile, in quanto quest’ultimo è un operatore virtuale di tipo Full MVNO. PosteMobile Creami Wow 10GB prevede l’attivazione della tariffa flat Creami NEXT 1 a 4.99 euro al mese con credit illimitati da utilizzare per chiamate e SMS verso tutti i numeri nazionali di rete mobile e rete fissa, 5 Giga di traffico internet base e un bonus di 5 Giga di traffico internet aggiuntivo, erogato entro 24 ore dall’attivazione della SIM.

A partire dal secondo mese, l’erogazione avverrà contestualmente al rinnovo del piano. Sarà, quindi, possibile usufruire ogni mese di 10 Giga di traffico internet complessivo, che corrispondono a 10240 credit. Per scoprire tutte le altre offerte o maggiori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.