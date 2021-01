Per molto tempo, le persone hanno scelto un rugged phone esclusivamente per la sua eccellente resistenza all’acqua, agli schizzi e alle cadute accidentali, rinunciando però ad una bella estetica e a funzionalità avanzate a causa dell’aspetto fortemente robusto e delle specifiche fall-behind. Tuttavia, il lancio di Blackview BL6000 Pro 5G sembra rompere il confine tra smartphone tradizionali ed i rugged.

Invece di essere soffocato da una gomma spessa e fissato con viti ruvide, BL6000 Pro ha un aspetto pulito nel complesso, ma offre comunque una protezione superiore, conforme alla classificazione di impermeabilità IP68 e IP69K e allo standard MIL-STD-810G. Ed è alimentato da specifiche di prim’ordine tra cui chipset MediaTek Dimensity 800, 8 GB di RAM da 256 GB di ROM, tripla fotocamera posteriore Sony da 48 MP, batteria da 5280 mAh.

Ancora più importante, è il primo smartphone con connettività 5G disponibile nel mercato dei rugged. Con la velocità del 5G, Blackview BL6000 Pro 5G porterà la tua user experience al livello successivo. Perché?

Blackview, perché questo smartphone cambia il settore dei rugged phone?

L’acqua può essere fatale per un telefono. Ma non per BL6000 Pro. Dall’interno, è resistente all’acqua poiché utilizza una membrana impermeabile e la tecnologia Nano per un’eccezionale impermeabilità. Con una velocità di upload massima di 1,25 Gbp / s, puoi trasmettere in diretta le immagini di te che ti diverti a fare surf, per esempio.

Con BL6000 Pro 5G, il posizionamento in tempo reale è garantito durante la navigazione in città. Che sia in bici, a piedi, in auto o in monopattino, difficilmente si rompe anche cadendo da un veicolo veloce grazie alla sua qualità costruttiva di livello militare.

BL6000 Pro è più affidabile di qualsiasi altro telefono medio per le persone che lavorano nei cantieri o in ambienti difficili, in quanto può resistere a cadute o urti.

Fondamentalmente, il BL6000 Pro 5G cambia davvero il modo in cui si utilizza un rugged phone. Oltre ciò, Blackview ha comunicato di avere il nuovo A70 con un’enorme batteria da 5380 mAh dietro l’angolo. Sarà disponibile per il preordine il 15 gennaio con un prezzo abbastanza conveniente. Puoi anche partecipare al Giveaway per tentare di vincere un Blackview A70. Per maggiori informazioni consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale.