Il volantino reso disponibile da Carrefour nei primi giorni del 2021, porta con sé tantissime occasioni che gli utenti non devono lasciarsi sfuggire, nell’ottica comunque di cercare di risparmiare il più possibile, anche sull’acquisto di tecnologia estremamente costosa.

Tutte le compravendite, come sempre accade quando parliamo di Carrefour, devono necessariamente essere completate esclusivamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale; al momento, infatti, gli utenti non potranno raggiungere gli stessi sconti sul sito ufficiale o altrove in Italia.

Carrefour: ecco le migliori offerte

L’attenzione di Carrefour si è riversata interamente sulla fascia media del mercato della telefonia mobile, infatti gli utenti si sono ritrovati ad avere la possibilità di mettere le mani su prodotti estremamente economici, ma di qualità abbastanza elevata. Tra i modelli migliori annoveriamo Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Alcatel 1 SE 2020, Oppo A9 2020, Samsung Galaxy A21s, Alcatel 1B, Motorola E7+ o prodotti comunque con un prezzo finale di vendita non superiore ai 239 euro.

In alternativa si possono scovare anche altre occasioni interessanti legate a categorie merceologiche differenti, come ad esempio un televisore LG da ben 70 pollici, in vendita a soli 699 euro, e con il quale l’utente potrà installare applicazioni, navigare in rete e guardare la televisione per gli anni a venire, grazie alla compatibilità con DVB-T2.

Il volantino Carrefour ovviamente non si limita ai suddetti modelli, ma riesce a raggiungere anche altre categorie merceologiche, lo trovate nel nostro articolo.