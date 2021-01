Offerte incredibili sono disponibili da Unieuro, in un volantino che riesce a spazzare via le proposte di MediaWorld, liquidandole con prezzi decisamente più bassi del normale, applicandoli sui prodotti che la maggior parte di noi vorrebbe poter acquistare.

La soluzione descritta nel nostro articolo, come sempre accade, è attiva anche online sul sito ufficiale dell’azienda, in questo modo il cliente potrà completare l’acquisto senza muoversi di casa, e ricevendo nel contempo il terminale direttamente a domicilio, tutto senza spendere un centesimo (a patto che l’ordine sia di valore superiore ai 49 euro). Le scorte non dovrebbero essere un problema, stando a quanto comunicato, dovrebbero essercene in abbondanza per tutti.

Unieuro: tutti gli sconti più pazzi di oggi

I prodotti scontati da Unieuro appartengono a tutte le fasce di prezzo, a partire ad esempio dai veri e propri top di gamma, come il Samsung Galaxy S20 Ultra 5G. Il miglior Galaxy del 2020, viene finalmente scontato ad una cifra che scende sotto i 1000 euro, raggiungendo precisamente 999 euro.

In alternativa, sempre restando tra i terminali più costosi, annoveriamo anche la presenza di Xiaomi Mi 10T Pro, un vero e proprio top di gamma low cost, poiché sono necessari solamente 549 euro per l’acquisto, e con la possibilità di godere delle ottime prestazioni di Qualcomm Snapdragon 865+, ma anche di Huawei P30 Pro, uno smartphone estremamente interessante, poichè dotato dei servizi Google, sempre in vendita allo stesso prezzo.

Le occasioni da Unieuro non terminano qua, se volete proseguire nella conoscenza della campagna, dovete collegarvi al sito ufficiale per maggiori informazioni in merito.