Con Trony non si scherza, la sua ultima campagna promozionale riesce a soddisfare pienamente le aspettative della maggior parte di noi, riuscendo a garantire prezzi decisamente più bassi del normale, e grazie ai quali risulta essere facilissimo spendere molto meno del previsto.

Il volantino nasce per essere localizzato in determinate aree del territorio italiano, in particolare è una soluzione fruibile in esclusiva presso i negozi dislocati in Calabria, ciò sta a significare che l’utente sarà costretto a recarsi personalmente in loco per approfittare degli stessi identici sconti, non online o da altre parti. Indipendentemente da questo, le scorte non rappresentano un problema, e tutti i prodotti sono connessi con una garanzia legale di 24 mesi.

I codici sconto Amazon sono distribuiti gratis in esclusiva per gli iscritti al nostro canale Telegram.

Trony: questi sono i nuovi sconti

Alla base del volantino Trony troviamo la possibilità di accedere ad alcuni top di gamma, a prezzi relativamente bassi, in particolare parliamo di iPhone XR o di Oppo Reno 4 Pro, due terminali lanciati non troppo tempo fa sul mercato, in vendita a 599 e 699 euro.

Le cifre per molti di noi potrebbero apparire molto elevate, o comunque superiori alle disponibilità economiche, ecco allora che può tornare utile anche uno smartphone più economico, come Huawei P40 Lite, LG K42, LG K22, Samsung Galaxy A30s, Xiaomi Redmi Note 9 Pro o Oppo A73, in vendita comunque a non più di 300 euro.

Tutte le offerte del volantino Trony sono raccolte nel dettaglio nelle pagine che potete trovare elencato nell’articolo.