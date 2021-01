La brutta vicenda della sottrazione di dati dei clienti ho. Mobile sta inevitabilmente generando delle conseguenze. La concorrenza ne sta subito approfittando per tirare acqua al proprio mulino.

Per esempio Tim, come vi abbiamo già spiegato, ha lanciato la Jet GPro e l’operatore Kena ha pensato bene di aumentare il costo mensile dell’offerta dedicata ai clienti provenienti proprio da ho. Mobile. Scopriamo insieme i dettagli.

Kena Mobile aumenta il prezzo delle offerte per i clienti di ho.Mobile

A partire dallo scorso 7 gennaio 2021 i nuovi clienti TIM provenienti da ho., ma anche da Lycamobile e altri operatori virtuali (ad esclusione di Very e Kena), possono attivare l’offerta operator attack ricaricabile TIM Jet GPro. L’offerta mette a disposizione ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati fino al 4G (fino a 150Mbps in download e 75Mbps in upload) a 11.99 euro al mese.

Kena Mobile ha pensato bene di aumentare di 2 euro il costo mensile dell’offerta attivabile dai clienti provenienti, tra gli altri, da ho. Mobile. Come specificato sul sito dell’operatore, l’offerta è sottoscrivibile da chi proviene, con portabilità del numero, da Ho Mobile, Fastweb, Tiscali, CoopVoce. Il costo del rinnovo mensile passa da 7.99 euro a 9.99 euro, ma tutto il resto rimane invariato.

Sono compresi minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i mobili e 50 GB di internet 4G con velocità limitata a 30Mbps (inclusi 5,5GB in 3G per navigare in Europa). È previsto un costo di attivazione di 3.99 euro, mentre SIM e consegna a casa sono gratis. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.