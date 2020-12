Anche l’operatore virtuale Kena Mobile ha aggiornato le sue condizioni per il Roaming UE, adeguandosi in anticipo al Regolamento Roaming Like At Home per il 2021.

Con una nota riportata sul sito ufficiale, Kena Mobile ha infatti annunciato che già dal 14 Dicembre 2020 l’extrasoglia UE per la tariffazione a consumo oltre il massimale offerto è scesa a 0.366 centesimi di euro per singolo Megabyte dai precedenti 0.42 centesimi. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Kena Mobile si adegua alle condizioni per il Roaming UE

Tutte le offerte dell’operatore attualmente disponibili sono state aggiornate anche con il nuovo quantitativo di traffico dati disponibile ogni mese in UE, che risulta incrementato a parità di prezzo e che chiaramente varia in base all’offerta attiva, anche per i già clienti. Di seguito il portafoglio delle offerte dell’operatore.

Iniziando con l’offerta Kena 5.99, questa prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati al costo di 5.99 euro al mese. L’offerta prevede un costo della SIM gratuito e un costo di attivazione di 3.99 euro e risulta attivabile soltanto dai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero provenendo da Iliad, PosteMobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile ed altri operatori.

In Roaming UE sono offerti adesso 3,5 Giga in 3G, superati i quali si applica la nuova tariffa extrasoglia sopra indicata. Allo stesso prezzo c’è anche la Kena 5.99 Nuovi Numeri che prevede ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga di traffico internet mobile fino in 4G al costo di 5.99 euro al mese. In questo caso il costo della SIM è gratuito, ma va sostenuto un costo di attivazione di 8,99 euro e in Roaming i Giga offerti sono gli stessi dell’offerta precedente allo stesso prezzo.

Kena 7.99 prevede invece ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 Giga al mese di traffico dati al costo di 7.99 euro al mese. L’offerta in questione è rivolta solo ai nuovi clienti che effettuano la portabilità da ho. Mobile, Fastweb, Tiscali e CoopVoce. Anche in questo caso il costo di attivazione è di 3.99 euro e non è previsto alcun costo per la SIM. In Roaming UE sono inclusi 4,5 Giga in 3G ogni mese per tutto il 2021. L’offerta Kena 13.99 che comprende minuti ed SMS illimitati e 70 GB a 13.99 euro al mese offre ora un tetto massimo di 8 Giga al mese in Roaming UE. Per scoprire maggiori informazioni visitate il sito ufficiale dell’operatore.