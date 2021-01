I dispositivi OnePlus non sono i migliori device in ambito fotografico ma ció potrebbe cambiare entro la fine del 2021. Nonostante alcuni sensori abbastanza impressionanti sui dispositivi dell’azienda, OnePlus non si é mai focalizzata su questo aspetto hardware.

Sul suo account personale Weibo, peró, il CEO di OnePlus, Pete Lau, ha dichiarato che quest’anno la societá investirá enormi risorse in fotocamere ed il team si impegnerá al massimo per diventare i numeri uno al mondo per le fotografie.

OnePlus 9T, non ci sono ancora indizi sul device

Questo non ci dice molto su uno specifico smartphone in arrivo e probabilmente non ha nulla a che fare con il prossimo OnePlus 9 che dovrebbe essere lanciato nei prossimi mesi. Tuttavia, ció potrebbe significare che il suo successore potrebbe arrivare verso le fine del 2021 con un notevole comparto fotocamera.

Un aumento in ricerca e sviluppo per le funzionalità della fotocamera potrebbe migliorare l’hardware, gli obiettivi ed i sensori delle fotocamere. Probabilmente il team si concentrerà maggiormente sul software, come l’elaborazione delle immagini e l’ottimizzazione dell’intelligenza artificiale, oltre a funzionalità extra.

Sony è uno dei maggiori produttori di parti di fotocamere per smartphone. Con Oppo Find X2, Oppo Reno 5 Pro Plus e, a quanto pare, anche sul prossimo Oppo Find X3, Oppo ha utilizzato sensori per fotocamere premium esclusivi di Sony. Questo ha dato alle fotocamere quel tocco in piú. Forse OnePlus progetterá i propri obiettivi per superare la concorrenza.

Alcune voci indicano che OnePlus stia collaborando con il produttore Leica. La societá ha prodotto gli obiettivi dei device Huawei e potrebbe produrli per la prossima serie OnePlus 9. Ci aspettiamo che OnePlus 9 venga lanciato nei primi mesi del 2021 e che OnePlus 9T arrivi circa sei mesi dopo.