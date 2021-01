Fra pochissimi giorni sbarcherà ufficialmente in Europa e anche nel nostro paese un nuovo smartphone prodotto dalla famosa azienda cinese Xiaomi. Il dispositivo in questione è il nuovo Redmi Note 9T e potrebbe trattarsi di una vecchia conoscenza. Secondo le ultime indiscrezioni, questo device potrebbe essere una versione re-branded dello scorso Redmi Note 9 5G.

Redmi Note 9T sta per arrivare in Italia: ecco cosa aspettarci

Un nuovo smartphone prodotto da Xiaomi sta per approdare ufficialmente anche per il mercato italiano, come è stato infatti confermato qualche giorno fa dalla stessa azienda. Come già accennato, secondo le ultime indiscrezioni e stando ad alcune immagini teaser pubblicate in queste ore, sembra proprio che il nuovo Redmi Note 9T sarà una versione re-branded di una vecchia conoscenza.

A quanto pare, infatti, si tratterà di un re-branded del Redmi Note 9 5G, uno smartphone che è stato annunciato ufficialmente per il mercato cinese qualche settimana fa. L’aspetto estetico e il design sono infatti molto simili, con un display piatto con un piccolo foro laterale e con un comparto fotografico posto in una zona circolare al centro della backcover. Oltre a questo, sembra che siano trapelati anche i prezzi ufficiali sulla pagina di Amazon Germania. Si parla, nello specifico, di 229,90 euro per la versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno, mentre si parla di 269,90 euro per la variante con la stessa RAM ma con 128 GB di memoria interna.

Attendiamo dunque il debutto ufficiale del nuovo Redmi Note 9T, previsto per l’8 gennaio. Vi ricordiamo che tra le caratteristiche, ci aspettiamo un display con refresh rate da 90Hz e il SoC MediaTek Dimensity 800U.