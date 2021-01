Iliad continua a regalare emozioni e non solo. Nel corso del 2020 le sue infrastrutture sono cresciute in numero e quantità in tutta Italia per una soddisfazione cliente prossima al 100%. Complice questa nuova rivisitazione dell’organico di rete la società si appresta ad accogliere nuovi clienti in portabilità e con nuovo numero. In ogni caso continua a valere la promessa del “per sempre” ed oggi anche un regalo per quel che riguarda le nuove soglie di Giga Gratis che tutti possono usare. Scopriamo di più.

Iliad: adesso i Giga aumentano per tutti i clienti senza costi aggiuntivi

Oltre sei milioni di iscritti in poco più di due anni ed un generale trend tendente al low-cost estremo che ha spinto alle rimodulazioni verso il basso anche per gli altri operatori. Continuano imperterrite le opzioni Giga 40 e Giga 50 che si mantengono inalterate ed aggiungono oggi un importante valore promozionale.

Così come stabilito, infatti, il gestore made in France spalanca le porte ad un aumento gratuito del traffico dati per le opzioni in roaming UE. Ne consegue che la modesta Giga 40 ottiene il vantaggio di avere ben 4 Giga di traffico dati in Europa senza alcun costo extra. I Giga diventano ben cinque, invece, per chi ha optato per la più completa Giga 50 che mantiene intonse le sue caratteristiche primordiali di prezzo e contenuti.

Per questo 2021 si prevede una ulteriore variazione in positivo del calcolo per i Giga usabili in tutta l’Unione Europea in roaming. Nell’attesa dell’applicazione delle nuove formule di conteggio vi invitiamo a visualizzare anche le nuove opzioni per chi vuole più Giga al mese spendendo poco. Si sale parecchio rispetto agli attuali 50 Giga ma il costo rimane al di sotto delle aspettative.