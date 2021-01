Iliad: offerta clamorosa ancora disponibile, 70GB a meno di 10 euro

Iliad continua a far parlare di sé a tre anni dal suo arrivo ufficiale in Italia. Questo gestore è stato in grado di accendere la miccia della concorrenza, la quale si è scatenata negli ultimi anni ai massimi storici. Tutte le aziende hanno abbassato i costi delle proprie offerte telefoniche per provare ad ostacolare questa realtà, la quale però continua a fare corsa a sé.

Iliad ha infatti lanciato di nuovo la sua offerta migliore, quella che viene fuori una volta ogni tanto è solo per alcuni fortunati. Stiamo parlando della Flash 70, promozione che include il meglio del meglio al suo interno per un prezzo super conveniente. Iliad infatti permette a tutti di avere 70 giga in 4G e col 5G incluso oltre a minuti ed SMS senza limiti. Il prezzo è di soli 9,99 € al mese per sempre con l’offerta che è attivabile fino al prossimo 21 gennaio. Ricordiamo che sarà da pagare anche il costo della Sim di 9,99 € una tantum.

Iliad: arriva la fibra ottica entro la prossima estate

“La collaborazione con iliad, che ha scelto Open Fiber per il suo ingresso nel mercato fisso, è un’ulteriore conferma della validità del modello neutrale di Open Fiber” ha dichiarato Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber.

“In meno di tre anni Open Fiber è diventata leader in Italia ed in Europa nelle reti in fibra di nuova generazione e l’infrastruttura di riferimento per tutti i principali player della digitalizzazione del nostro Paese. La nostra rete interamente in fibra ottica è l’unica in grado di abilitare con la migliore tecnologia disponibile lo sviluppo di servizi che portano benefici a cittadini e imprese, contribuendo a colmare il divario digitale che l’Italia ancora sconta rispetto alla media europea a causa di decenni di mancati investimenti nella rete fissa”.