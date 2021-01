Il volantino reso disponibile in questi giorni da Euronics è uno dei migliori in circolazione, a tutti gli effetti raccoglie una serie di sconti e di prezzi decisamente inferiori ai listini originari, grazie ad una campagna promozionale diffusa sull’intero territorio italiano.

Il risparmio è fuori da ogni logica, ma è necessaria la solita attenzione nella differenziazione del socio di appartenenza. Come indicato, il volantino non presenta limitazioni particolari, i prezzi dovrebbero essere all’incirca uguali in ogni location, ma potrebbero anche essere in parte differenti, ciò sta a significare che nelle pagine Euronics Bruno indicate nell’articolo, si potrebbero nascondere prodotti che da altre parti sono in vendita ad una cifra inferiore/maggiore.

Il consiglio è sempre il solito, valutate attentamente la proposta del negozio più vicino alla vostra residenza, prima di procedere o di pensare ad un acquisto. Indipendentemente da tutto questo, è comune la presenza del finanziamento a Tasso Zero, con pagamento rateizzato senza interessi, a partire dalla mensilità di Pasqua 2021.

Andate subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram, troverete le offerte Amazon e codici sconto completamente gratis.

Euronics: le offerte provano a strappare i clienti a Unieuro

A differenza di quanto siamo solitamente abituati a vedere, in questo caso troviamo innumerevoli sconti applicati sui prodotti Apple, infatti sarà possibile mettere le mani su un iPhone 12 di ultima generazione, in vendita a soli 939 euro, ma anche sui modelli più costosi, disponibili a 1289 e 1189 euro, sempre sbrandizzati.

Il mondo Android è invece rappresentato da prodotti decisamente più economici, i cui prezzi non andranno oltre i 400 euro, ma non vi anticipiamo nulla, potete trovare ogni sconto direttamente nelle pagine sottostanti.