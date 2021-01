Il nuovo volantino di Unieuro nasconde offerte veramente splendide, grazie alle quali gli utenti possono davvero pensare di riuscire a spendere poco o niente, sull’acquisto di prodotti complessivamente di alta qualità, anche senza doversi minimamente muovere dal divano di casa.

La campagna promozionale nasce per soddisfare praticamente tutti, per questo motivo risulta essere disponibile sia online che nei vari punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Consapevole del periodo che stiamo vivendo, l’azienda ha inoltre giustamente pensato di avviare la spedizione gratuita presso il proprio domicilio, a patto che comunque l’ordine sia effettivamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: grandi offerte per tutti gli utenti

L’attenzione al dettaglio da parte di Unieuro è come al solito maniacale, infatti gli utenti potranno approfittare di soluzioni sempre economiche, appartenenti ad ogni fascia di prezzo. I top di gamma sono rappresentati dal trittico Xiaomi Mi 10T Pro, Huawei P30 Pro e Samsung Galaxy S20 Ultra, disponibili rispettivamente a 549 euro (entrambi i primi due modelli) e 999 euro.

Coloro che invece si vorranno accontentare di soluzioni più economiche, potranno appoggiarsi direttamente su Asus ZenFone 7, ugualmente in vendita a 499 euro, arrivando anche a Oppo Reno 4Z, Xiaomi redmi Note 9 Pro, Realme 7 Pro, Huawei P40 Lite E, Motorola G 5G Plus, Huawei P Smart 2021, Huawei P Smart Pro, Motorola E6s o Wiko Y61, il cui prezzo finale non supererà i 299 euro.

Tutti sconti che abbracciano anche altre categorie merceologiche, in questo caso potete collegarvi direttamente al sito ufficiale.