WhatsApp: WAMR è l'app che permette di recuperare i messaggi eliminati

Negli anni sono state apportate tantissime modifiche alla piattaforma di messaggistica più famosa del mondo conosciuta con il nome di WhatsApp. Molti utenti sono ovviamente felici di tutto quello che è stato implementato, visto che in alcuni casi sono stati risolti gravi problemi e soprattutto sono state apportate modifiche molto interessanti.

Una delle più importanti e soprattutto delle più epocali è stata quella che consente di cancellare dei messaggi inviati anche dopo il loro effettivo invio. Tutto ciò sembra davvero molto interessante, anche se coloro che poi si ritrovano con il messaggio cancellato non fanno altro che beccarsi tante paranoie. Proprio per questo sono diversi gli utenti che stanno ricercando senza sosta da diversi mesi un metodo per recuperare i messaggi che i loro interlocutori cancellano in chat prima che vengano letti. Secondo le ultime indiscrezioni sarebbe venuta a galla una nuova applicazione in grado di effettuare proprio questo processo.

WhatsApp, con la nuova applicazione potete tranquillamente recuperare i messaggi eliminati

Da ormai diversi giorni non si parla d’altro: sarebbe finalmente stata creata l’applicazione in grado di recuperare i messaggi eliminati volontariamente. Si tratta di WAMR, soluzione molto interessante che risulta peraltro gratuita e legale al 100% per tutti gli utenti che la scaricano.

Questa è un’applicazione scaricabile mediante terze parti, la quale consente di tenere traccia di tutte le notifiche in modo da registrarne anche il relativo contenuto. Basterà semplicemente avviare l’applicazione e lasciarla attiva in background, in modo da permettergli di lavorare al meglio. L’utilizzo è molto semplice ed estremamente intuitivo.