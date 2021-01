Il volantino Bennet punta a lasciare letteralmente a bocca aperta gli utenti, con il lancio di una campagna promozionale con la quale scontare i migliori prodotti Apple in circolazione, e lasciando “le briciole” al mondo Android, data la presenza di soluzioni decisamente più economiche.

La campagna promozionale nasce quindi per essere disponibile su tutto il territorio nazionale, senza distinzioni regionali o limitazioni particolari, se non l’impossibilità di godere degli stessi identici sconti direttamente online sul sito ufficiale. Tutti i dispositivi inclusi sono distribuiti in versione no brand, e presentano anche garanzia legale di 2 anni, da esercitare sempre nel negozio in cui è stato completato l’acquisto.

Per i codici sconto Amazon potete approfittare del nostro canale Telegram, infatti troverete tantissime offerte e coupon a gratis.

Bennet: le offerte sono da capogiro

Le offerte Bennet sono letteralmente da capogiro, poiché permettono al cliente di mettere le mani sui prodotti Apple, che in genere sono i meno scontati dell’intero mercato.

Al primo posto troviamo l’ottimo iPhone 11, un modello fortemente desiderato dalla community nel corso del 2020, oggi ritenuto più appetibile, data la presenza sul mercato dell’iPhone 12, e finalmente in vendita a 599 euro.

Nell’eventualità in cui si volesse ampliare l’appartenenza all’ecosistema aziendale, sarà possibile puntare anche su Apple iPad, il nuovo tablet con display da 10,2 pollici, distribuito in versione solo WiFi, ad un prezzo che non supera i 299 euro.

Questi sono chiaramente solo alcuni esempi di ciò che vi aspetta direttamente nel volantino Bennet, poiché sarà possibile approfittare anche di altri sconti, legati a categorie merceologiche completamente differenti.