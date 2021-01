Tra gli eventi più attesi c’è senza dubbi l’evento Samsung Unpacked che si terrà il 14 gennaio. Abbiamo già un’idea ben precisa sui nuovi dispositivi, il Galaxy S21 Galaxy e Galaxy S21 Ultra, e sugli accessori che verranno lanciati insieme (Galaxy Buds Pro e Galaxy SmartTag). Tuttavia, continuano a trapelare online ulteriori dettagli su cosa dobbiamo aspettarci da questi nuovi arrivi.

Trapelate online alcune nuove funzionalità della nuova One UI 3.1, che debutterà con la serie di punta. Pare che la nuova interfaccia consentirà di continuare a utilizzare determinate app su altri dispositivi connessi allo stesso account Samsung. Apparentemente funzionerà solo con Samsung Internet e Samsung Notes al momento del lancio.

Samsung sta anche raggruppando alcuni sfondi per editare i video con One UI 3.1. Puoi scegliere tra una manciata di video, uno dei quali coinvolge anche un’emoji AR danzante. Potrai anche scegliere tra Google Discover e Samsung Free. A partire dalla serie S21, gli utenti potranno scegliere tra i feed Samsung Free, quindi gratuiti, e Google Discover per la schermata principale. È anche possibile non selezionare nessuno dei due.

Samsung Galaxy S21 Ultra, tutte le novità della nuova One UI 3.1

Altra funzionalità inclusa sarà la compatibilità con la S Pen. A questo punto, questa non è una novità: abbiamo sentito e visto molto sull’S21 Ultra che supporta la S Pen. Tuttavia, la fuga di notizie conferma che l’S21 Ultra supporterà le classiche funzionalità per S Pen come Air View, Air Command e Screen off memo.

Molto interessante anche la presenza di Director’s View. Questa funzione può essere ricondotta a One UI 2.0 e in precedenza si pensava che debuttasse con la serie Galaxy S20. Ciò non si è concretizzato, ma sembra che vedremo la funzionalità sulla nuova serie Galaxy S21. Consente agli utenti di passare facilmente da una fotocamera all’altra durante le riprese.

Le notizie trapelate online non entrano nello specifico, ma la funzione potrebbe anche consentire la registrazione da due (o più) telecamere contemporaneamente. Probabili poche altre funzionalità che faranno parte di One UI 3.1, come “Focus Enhancer” e la possibilità di scegliere la risoluzione video direttamente dalla schermata di registrazione. Poiché il lancio è vicino, non dovremo aspettare a lungo per saperne di più.