Oltre alla serie Galaxy Note 20 e agli smartphone Galaxy S20, anche il Galaxy S20 FE sta ottenendo One UI 3.0. Il software in questione è l’ultimo di Samsung e offre funzionalità e miglioramenti di Android 11. Potrebbero esserci alcuni problemi con Samsung Good Lock, tuttavia.

La nuova UI offre un design più fresco, personalizzazione estesa, nuove funzionalità e altro ancora. È presente la nuova funzionalità “Doppio tocco per dormire”, app Samsung aggiornate, l’assistente vocale che sostituisce Talkback e miglioramenti all’accessibilità, controllo genitori e benessere digitale.

Android 11 One UI 3.0: scaricate l’aggiornamento per Galaxy S20 FE

Una UI 3.0 è pronta per Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 Ultra e Galaxy S20. Anche la versione per Galaxy S10 è stata rilasciata e poi sospesa a causa del consumo della batteria. La versione beta di One UI 3.0 è in arrivo su Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G. L’aggiornamento beta One UI 3.0 è ora disponibile per il Samsung Galaxy S20 FE, annunciato a settembre.

Le unità Galaxy S20 FE in Russia hanno iniziato a ricevere l’aggiornamento. Il modello SM-G780F è pronto per la versione firmware G780FXXU1BTL1. Questo include già il livello di patch di sicurezza di dicembre 2020. L’aggiornamento di Android 11 One UI 3.0 offre un design dell’interfaccia utente aggiornato, supporto per chat head, controlli del volume in una nuova posizione, widget di riproduzione multimediale dedicato e sezione conversazioni nell’area delle notifiche.

Anche la maggior parte delle app Samsung vengono aggiornate, inclusi Samsung Internet, Samsung Keyboard, Promemoria, Telefono, Messaggi, Calendario e Contatti. Anche i controlli parentali e il benessere digitale riceveranno miglioramenti. Ti consigliamo vivamente di connetterti al WiFi perché questo è un aggiornamento importante per il tuo smartphone.