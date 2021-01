Comet non vuole avere rivali sul territorio nazionale, per questo motivo l’azienda ha deciso di lanciare una campagna promozionale di assoluto rispetto, raccogliendo al proprio interno prezzi veramente molto più bassi del normale, tra cui gli utenti si ritroveranno a poter scegliere.

Il meccanismo che regola tutti i volantini di Comet è perfettamente in linea con l’idea di Unieuro, ciò sta a significare che gli acquisti potranno essere completati anche online sul sito ufficiale (non solo in negozio), ottenendo la merce al proprio domicilio a titolo completamente gratuito, solo nel momento in cui si spenderanno almeno 49 euro.

Comet: i saldi arrivano e portano grandi sconti

I saldi invernali, concentrati prevalentemente nel mese di Gennaio, portano annualmente grandi occasioni per riuscire a spendere il meno possibile. Da Comet apprezziamo la scelta dell’azienda di attivare una forte riduzione sull’Apple iPhone 11 di ultima generazione, nella versione completamente sbrandizzata e sopratutto con 64GB di memoria interna, tutto a soli 649 euro.

Volendo restare sempre nel mondo Apple, ma puntando verso un modello leggermente più economico, il consiglio è di scegliere subito l’Apple iPhone XR, in vendita a 569 euro. Coloro che invece si vorranno buttare su Android, potranno farlo approfittando delle ottime riduzioni applicate su Oppo A53s, Oppo A15, Oppo A31, Oppo Reno 4Z 5G, LG K42, LG K22, Xiaomi Redmi Note 9 o Xiaomi Redmi Note 9 Pro.

Il volantino Comet è stato riunito nel dettaglio direttamente nelle pagine che trovate qui sotto.