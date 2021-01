Coop e Ipercoop non si fermano davvero più, il nuovo volantino lanciato solamente online sul sito ufficiale, promette un risparmio senza precedenti, portando con sé anche prezzi decisamente più bassi del normale listino a cui siamo effettivamente abituati.

Coloro che vorranno approfittare di tutti gli sconti elencati nell’articolo, devono comunque sapere che dovranno collegarsi al sito ufficiale, non potranno in nessun modo affidarsi ai vari negozi sparsi per il territorio. La spedizione, indipendentemente dalla categoria merceologica, è da considerarsi gratuita previa una spesa complessiva superiore ai 19 euro.

Coop e Ipercoop: il risparmio è di casa

Il risparmio è di casa da Coop e Ipercoop, infatti sono disponibili alcuni degli smartphone più costosi dello scorso anno, in vendita a prezzi complessivamente abbordabili, come ad esempio Samsung Galaxy S20+, proposto ufficialmente a soli 799 euro, passando anche per un incredibile LG Wing, il modello che prevede il display rotante, a 1190 euro.

Non mancano, ad ogni modo, anche soluzioni più economiche ugualmente alla portata di tutti, come ad esempio Xiaomi Mi 10T in vendita a soli 299 euro, oppure iPhone SE 2020 a 489 euro, ma anche Huawei P30 New Edition a 249 euro o Huawei P Smart 2021.

Tutti sconti che, ricordiamo, sono fruibili solamente sul sito ufficiale e non in negozio, con spedizione nella maggior parte dei casi gratuita diretta verso il proprio domicilio. Per approfondire ogni singolo sconto pensato per voi da Coop e Ipercoop, dovete collegarvi subito a questo link.