Le numerose offerte di Esselunga proseguono anche nel 2021, portando con sé sconti sempre più interessanti e prezzi alla portata di ogni singolo consumatore in Italia, tutto questo sebbene la campagna promozionale risulti essere effettivamente scaduta il 31 dicembre.

Come sempre più spesso accade in occasione delle festività natalizie, le aziende tendono a prorogare la validità dei propri volantini per qualche giorno, proprio per cercare di offrire a tutti la possibilità di raggiungere l’acquisto dei prodotti desiderati. Esselunga non è da meno, ed infatti ha rilanciato gli stessi sconti nei vari negozi in Italia, senza limitazioni o vincoli particolari.

Non dimenticatevi delle nuove offerte Amazon e di tutti i suoi codici sconto gratis, li trovate solo sul nostro canale Telegram.

Esselunga: tutte le offerte del momento

Nell’insieme di offerte Esselunga attualmente disponibili, scopriamo l’esistenza di un paio di prodotto di altissimo livello, quali sono Apple iPhone 11 e Samsung Galaxy S20 FE.

Il modello dell’azienda di Cupertino, è in commercio da ormai oltre un anno, è stato recentemente surclassato dal nuovo iPhone 12, ma nonostante ciò è ancora perfettamente in grado di garantire prestazioni al top, ed un appeal senza pari. La richiesta attuale dell’azienda non è particolarmente elevata, saranno necessari solamente 599 euro per l’acquisto definitivo.

In alternativa è possibile puntare direttamente verso il modello con sistema operativo Android, qui si riuscirà a raggiungere un prodotto con le stesse identiche caratteristiche tecniche del Galaxy S20, ma caratterizzato dalla presenza del processore Qualcomm Snapdragon 865, tutto ad un prezzo che non supera i 549 euro.

Il volantino Esselunga è riassunto al completo direttamente sul sito dell’azienda.