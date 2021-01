Sembra che Samsung non riesca a mantenere il suo prossimo top di gamma nascosto, poiché ci sono nuovi dettagli sul Galaxy S21. A seguito di una serie di rendering trapelati online, lo smartphone si mostra in alcune foto in cui evidenzia si evidenzia il display piatto.

L’ultima fuga di notizie arriva da MauriQHD su Twitter, che afferma che le immagini sono state ottenute da un amico. La fonte non identificata ha condiviso tre immagini del Galaxy S21 +, che forniscono uno sguardo molto più ravvicinato al display piatto. Le immagini rivelano anche quanto siano sottili le cornici del telefono, mentre si puó notare il foro della fotocamera frontale.

Samsung Galaxy S21+, date un’occhiata alle nuove immagini

Nella terza immagine si puó notare il retro del Galaxy S21+, il quale include un nuovo alloggiamento per la configurazione tripla della fotocamera. La cosa divertente è che si puó notare un adesivo sul retro dello smartphone che avverte di non scattare foto del dispositivo. Lo stesso adesivo dice anche di non far trapelare informazioni sul dispositivo.

Secondo le perdite precedenti, il Galaxy S21 + presenterà un display FHD + da 6,7 ​​pollici, processore Snapdragon 888, 8 GB di RAM, batteria da 4.800 mAh e una configurazione a tripla fotocamera. Le ultime immagini trapelate sembrano mostrare il nuovo colore Phantom Violet di Samsung, ma ci saranno anche varianti in Phantom Grey, Phantom White e Phantom Pink.

Secondo quanto riferito, Samsung svelerà la serie Galaxy S21 a un evento Unpacked il 14 gennaio, ma la società non ha ancora inviato inviti. Lo stesso evento potrebbe includere anche i Galaxy Buds Pro e il Galaxy Chromebook 2.