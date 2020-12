Nonostante il 2020 sia un anno da cancellare, il Natale continua a regalarci sorprese molto interessanti, specialmente sul fronte videoludico. Da poche ore, di fatto, Niantic ha annunciato un nuovo ed entusiasmante evento invernale sul proprio gioco di punta Pokemon Go. Cominciato alle 8:00 del 26/12, quest’ultimo durerà fino alle 22:00 di questa sera, ovvero 27/12. Cosa include quindi il nuovo evento? Scopriamolo di seguito.

Pokemon Go: ecco i dettagli del nuovo evento

In scadenza oggi alle ore 22:00, il nuovo evento attivo in questo momento su Pokemon Go offre molteplici vantaggi davvero interessanti. Quest’ultimo, facente parte dell’evento speciale relativo alle feste invernali, permette dunque ai player di catturare il Pokemon Leggendario Regice all’interno dei raid.

L’evento, inoltre, permette ai giocatori di Pokemon Go di accedere per la prima volta ad una nuova missione in mappatura AR, la quale, secondo quanto riportato da Niantic stessa, sarà disponibile fino alla fine dell’evento. Il bottino che è possibile ottenere completando questa missione è molto interessante. Gli utenti, di fatto, potranno ottenere delle ricompense molto utili tra cui l’Aroma, il quale risulta essere estremamente importante per catturare facilmente i Pokemon.

E’ stato inoltre confermato che, giocando in questo periodo, sarà più facile imbattersi nei seguenti Pokemon: Delibird, Snorunt, Spheal, Snover, Cryogonal e Cubchoo!

Cosa state aspettando dunque? Lanciatevi immediatamente nel nuovo evento di Pokemon Go per non perdervi la possibilità di catturare i Pokemon appena citati e, come riportato precedentemente, il leggendario Regice, un Pokemon di tipo ghiaccio che, secondo la leggenda, pare sia rimasto per migliaia di anni in letargo all’interno di un ghiacciaio.