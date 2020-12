La prima parte del 2021 sarà particolarmente ricca di grandi eventi sui canali di Sky. Oltre alle oramai consuete esclusive per cinema e serie tv, la piattaforma satellitare garantisce agli abbonati importanti appuntamenti per calcio e sport tra Serie A, Champions League, NBA e Formula 1. Se tante persone approfittano di questo periodo natalizio per attivare un nuovo piano di visione, molte altre scelgono di affidarsi alla tecnologia IPTV.

IPTV, perché è bene evitare lo streaming illegale per Sky

Nel corso di questi anni, in Italia, sono aumentanti i metodi legati allo streaming illegale di Sky. L’IPTV oggi è disponibile oltre che con i famosi “pezzotti” anche con i canali VPN. In rete – e per la fattispecie sulle conversazioni ed i gruppi segreti di Telegram e WhatsApp – circolano una serie di link utili per la visione degli eventi Sky. I prezzi sono spesso quasi vicini allo zero.

C’è una ragione che spinge le persone ad affidarsi alla tecnologia dello streaming illegale: questa ragione è ovviamente dettata dai risparmi. Attenzione però: l’IPTV porta anche a determinati pericoli. Il più immediato è quello delle truffe. Sono molte le persone che dopo aver pagato alcuni malintenzionati per la disponibilità di servizi IPTV non ricevono alcunché in cambio, perdendo quindi anche soldi.

C’è poi una seconda evenienza da considerare: quella delle sanzioni. A livello amministrativo, tutti coloro che si affidano alla visione di Sky via IPTV rischiano una sanzione con valore massimo di 30mila euro. In alcune circostanze è anche prevista la reclusione da sei mesi a tre anni.