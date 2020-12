Vodafone lancia una delle iniziative più vantaggiose del 2020 proprio in conclusione d’anno. Il provider inglese, dopo aver garantito agli abbonati di telefonia mobile le migliori promozioni low cost, guarda ora al pubblico della telefonia fissa. Ancora una volta la tariffa prevista per la Fibra Ottica prevede in associazione un extra legato a Sky.

Vodafone, i canali Sky Cinema a costo zero per sei mesi

Tutti i clienti di Vodafone che scelgono la tariffa Unlimited Plus avranno a loro disposizione sei mesi gratuiti per il pacchetto Cinema di NOW TV. Grazie a questo omaggio, gli abbonati del gestore inglese potranno gustarsi con la comodità dell’app streaming tutti i film in onda sui canali di Sky. Il ticket Cinema di NOW TV prevede oltre mille titoli, tra cui anche produzioni esclusive ed inedite, non uscite in sala.

Per quanto concerne l’offerta valida per la telefonia mobile, gli utenti Vodafone che scelgono Unlimited Plus vedono inalterato il rapporto tra consumi e prezzo. Gli abbonati avranno quindi connessione illimitata con la Fibra ottica sino ad 1 Gbps. Anche le telefonate sono incluse nel prezzo e non prevedono lo scatto alla risposta.

Il prezzo della promozione si attesta su quota 29,90 euro con pagamento previsto ogni trenta giorni. Per l’occasione, i clienti di Vodafone che attivano questa promozione attraverso il sito internet non pagheranno costi d’attivazione. La tariffa può essere allo stesso tempo attivata anche presso uno dei rivenditori ufficiali dell’operatore in Italia.

Ricordiamo che la tariffa di Vodafone è a tempo limitato. A breve quindi non potrebbe esserci più l’associazione dell’offerta con NOW TV.