WhatsApp, il messaggio di Natale: Esselunga e il buono da 500€, attenzione

Il periodo natalizio è ormai entrato nel vivo con tutte le feste che si protrarranno come sempre fino all’Epifania. Di questo ne stanno approfittando tutti gli utenti per farsi gli auguri mediante i nostri social e soprattutto tramite la famosissima app di messaggistica istantanea WhatsApp.

Ad utilizzarla sono centinaia di milioni di persone in tutto il mondo e proprio di questo vorrebbero approfittare alcuni truffatori. In Italia in questi giorni qualcuno avrebbe diffuse inoltre la fake news di un buono da 500 € regalato agli utenti da Esselunga. Ovviamente non c’è nulla di vero in tutta questa situazione, la quale sembrerebbe aver raggiunto livelli incredibili. Le persone sarebbero arrivati addirittura ad esigere il buono, proprio per questo motivo Esselunga avrebbe deciso di pronunciarsi con un comunicato ufficiale.

WhatsApp: il comunicato ufficiale di Esselunga mette gli utenti con l’anima in pace

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.