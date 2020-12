Il produttore cinese Oppo è sempre stato molto innovativo e ha sempre portato sul mercato dei prodotti tecnologici davvero notevoli e originali. Tempo fa, in particolare, comparve online un brevetto di un nuovo smartphone dotato di schermo slider e ora sembra che quest’ultimo si stia facendo sempre più concreto e reale. In queste ultime ore, sono infatti emersi nuovi dettagli e renders del presunto Oppo X Tom Ford.

In arrivo il primo smartphone di Oppo con schermo slider, cioè Oppo X Tom Ford

A quanto pare, l’azienda cinese Oppo ha in cantiere un nuovo dispositivo realizzato in collaborazione con il designer americano Tom Ford. Come già accennato, questo smartphone si è mostrato in queste ore in alcune immagini renders pubblicate sul portale Letsgodigital e ci hanno confermato quanto era trapelato da un precedente brevetto.

Il nuovo Oppo X Tom Ford sarà un device molto interessante, innovativo e originale. Una delle sue peculiarità sarà la presenza di un meccanismo a scorrimento che permetterà al display di allungarsi o rimpicciolirsi all’occorrenza. Da queste prime immagini, sembra che il display potrà scorrere verticalmente, mentre da chiuso renderà il terminale molto più compatto e facile da tenere con una sola mano. La parte posteriore ospita poi il modulo fotografico, che è composto nello specifico da tre fotocamere poste orizzontalmente. I materiali, infine, sembrano essere molto curati e soprattutto ricercati, dato che la backcover potrebbe essere realizzata in simil pelle.

Per il momento il produttore cinese non ha ancora espresso informazioni ufficiali riguardo al possibile debutto del nuovo Oppo X Tom Ford. Rimaniamo in attesa di ulteriori conferme.