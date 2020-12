WhatsApp per desktop sta per ricevere una funzionalità da tempo attesa. Chi trascorre molto tempo al computer, per motivi di studio o di lavoro, spesso e volentieri preferisce utilizzare l’applicazione via Web, così da non subire distrazioni dallo smartphone.

Con WhatsApp Web, infatti, è possibile continuare la a conversare anche mentre si è lontani dallo smartphone, ma nel caso in cui volessi effettuare una chiamata o una video-chiamata, devi comunque tornare al tuo dispositivo mobile per farlo in quanto la versione desktop del noto servizio di messaggistica instantanea fino a qualche momento fa non supportava tale funzionalità. Fino a qualche momento fa, esatto, perché WhatsApp sta lanciando la possibilità di effettuare e ricevere chiamate direttamente sullo schermo del desktop. La funzione è già attiva sulla versione beta.

Le opzioni per effettuare chiamate audio e video hanno iniziato ad apparire per alcuni utenti beta, accanto al pulsante di ricerca nella parte superiore della chat. Le chiamate in arrivo vengono visualizzate in una finestra separata più piccola, da cui è possibile scegliere o rifiutare la chiamata. Viene visualizzata un’interfaccia utente simile con alcuni controlli di base anche per le chiamate in corso.