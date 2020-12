Ultimo giorno di validità di un’ottima campagna promozionale di MediaWorld, grazie alla quale gli utenti si ritrovano a poter accedere a prezzi veramente molto più bassi del normale, con i quali raggiungere i migliori prodotti in circolazione, senza spendere cifre astronomiche.

Il volantino di base sarebbe scaduto ieri, ma essendo festa, sul sito ufficiale è ancora possibile approfittare dei medesimi sconti fino alla mezzanotte. La spedizione avrà luogo a partire da lunedì 28 dicembre, per coloro che la richiederanno verso il proprio domicilio, sarà completamente a pagamento, in caso contrario sarà gratuita su ogni ordine di spesa effettuato. Spendendo poi più di 199 euro, si avrà diritto ad accedere al finanziamento a Tasso Zero, la perfetta occasione per godere del pagamento a rate senza interessi.

MediaWorld: gli sconti continuano

Sebbene i regali di Natale siano già cosa passata, su MediaWorld.it è ancora possibile risparmiare moltissimo, infatti è presente un ottimo Apple iPhone XR, in vendita alla modica cifra di soli 549 euro, un prezzo che a prima vista potrebbe apparire ancora abbastanza elevato, ma che complessivamente sorprende proprio per la sua qualità generale, nonché ovviamente il canonico appeal del brand dell’azienda di Cupertino.

Chiaramente sono disponibili anche soluzioni più economiche, non mancano all’appello i vari Xiaomi Mi 10 Lite 5G, passando anche per Samsung Galaxy A42, Samsung Galaxy A21s, Oppo A52 o Galaxy A51, tutti con prezzi che non superano i 300/400 euro.

Il dettaglio del volantino MediaWorld discusso nel nostro articolo, può essere visionato direttamente qui sotto sul sito ufficiale.