Euronics non finisce mai davvero di stupire, anche in questo periodo l’azienda è riuscita a produrre un volantino complessivamente ottimo, in grado di soddisfare le aspettative della maggior parte di noi, proponendo tantissimi sconti anche su prodotti dalla qualità decisamente elevata.

La limitazione più grande riguarda sicuramente la disponibilità sul territorio nazionale, dovete infatti ricordare che il volantino corrente è attivo solo presso i punti vendita del socio Euronics La via Lattea, non online sul sito ufficiale, o da qualsiasi altra parte sul territorio nazionale (nemmeno online sul sito). In parallelo, non essendo un SottoCosto, le scorte disponibili in negozio non dovrebbero rappresentare un problema.

Euronics: quali sono i nuovi sconti

Con Euronics non si scherza, infatti sono disponibili tantissimi prodotti a prezzi sempre più bassi del normale, a partire dai top di gamma del settore della telefonia mobile, del calibro ad esempio del Samsung Galaxy S20+. In questo caso, infatti, l’utente potrà decidere di acquistarlo spendendo complessivamente soli 699 euro, ovviamente per la versione no brand con annessa garanzia di 24 mesi.

Scendendo con il prezzo finale di vendita sarà comunque possibile approfittare anche di Xiaomi Redmi Note 9, Xiaomi Redmi Note 9 Pro, Xiaomi Mi 10T Lite, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A31, Galaxy A41 o similari.

Il volantino Euronics ovviamente racchiude anche altri sconti e prezzi applicati su prodotti appartenenti a categorie merceologiche completamente differenti, tutti i dettagli sono riassunti direttamente nelle pagine che abbiamo inserito qui sotto.