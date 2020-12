Questi giorni di Natale saranno, come ben noto, caratterizzati da alcune restrizioni. A causa dell’emergenza sanitaria, le grandi riunioni tra parenti ed amici per le festività non saranno consentite. Come per larga parte di questo 2020, gli incontri con gli affetti più cari dovranno avvenire soltanto online. Anche per questa ragione, i principali provider della nostra nazione – TIM, Vodafone e WindTre – hanno offerto un dono molto importante a tutti i clienti.

TIM, Vodafone, WindTre: la connessione internet è illimitata per le feste

Accogliendo l’invito del Governo e del Ministero per l’Innovazione, TIM, Vodafone e WindTre offrono ai clienti Giga illimitati per la connessione internet. Gli abbonati, quindi, potranno navigare in rete senza tener conto delle soglie di consumo della propria ricaricabile sia per la giornata di oggi che per quella di domani, 25 Dicembre.

Questa promozione si inserisce nel novero delle offerte di solidarietà digitale che TIM, Vodafone e WindTre hanno garantito a tutti gli utenti nel corso di questi ultimi mesi. Grazie alla connessione internet senza limiti, infatti, tutti gli abbonati ai principali provider potranno comunicare in maniera libera con i propri cari attraverso chat e piattaforme virtuali.

La promozione, come ovvio, è completamente gratuita. Non vi sono inoltre particolari condizioni da rispettare né tantomeno i clienti dovranno chiedere l’attivazione dell’offerta. Il bonus sarà garantito in automatico ed allo scadere del periodo previsto torneranno ad essere valide le soglie di consumo del proprio piano internet. Per ora il bonus è assicurato per il periodo di Natale: possibile però anche un bis per i giorni di Capodanno.