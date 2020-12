Samsung Pay, il sistema di Samsung Electronics lanciato nel marzo 2018 sul nostro territorio, che permette il pagamento elettronico, introduce oggi la sezione Gift Card, tramite la quale l’utente potrà decidere di acquistare buoni regalo, includendoli nell’e-wallet o decidendo di regalarli ad altri.

La funzione viene proposta grazie alla collaborazione con Epipoli, il gruppo Fintech leader del mercato delle carte prepagate, offrendo al consumatore una vastissima possibilità di utilizzo. Nella sezione, infatti, sarà possibile acquistare o regalare la Gift Card, da sfruttare poi presso alcuni dei brand più popolari d’Italia, come Carrefour, OVS, Zalando, la Feltrinelli e altri ancora. Un inizio decisamente promettente, con la promessa comunque di un ampliamento in un futuro non troppo lontano, con l’aggiunta di nuove aziende, in grado di soddisfare ogni esigenza.

Samsung Pay: da oggi è possibile acquistare le Gift Card

Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung, commenta così: “Samsung Pay continua a crescere, fornendo un maggior numero di servizi, e sopratutto aumentando esponenzialmente il numero di utenti Galaxy che utilizzano con soddisfazione un comodo, sicuro e semplice metodo di pagamento elettronico contactless“.

Samsung Pay, se non lo conosceste, permette di pagare attraverso NFC, senza entrare fisicamente in contatto con il POS, o dovendo utilizzare carte prepagate/bancomat; queste infatti vengono preventivamente registrate all’interno dell’utility, e poi in automatico verrà effettuato il pagamento avvicinando lo smartphone, o il wearable abilitato. Attenzione però, non sarà possibile pagare in questo modo ovunque in Italia, anche l’esercente deve avere abilitato il contactless e supportare Samsung Pay, fatto non complessivamente non scontato.