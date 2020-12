Sono varie le promozioni che stanno lanciato gli operatori telefonici sul mercato, e pare che si rinnovino ogni giorno cercando di attirare sempre più clienti al loro seguito. In più, con l’arrivo del mese di dicembre e delle festività di Natale, ci sono molte offerte estremamente convenienti che potrebbero interessarvi particolarmente. Un operatore che ha sicuramente sfruttato questo momento dell’anno è stato sicuramente WindTre, il quale ha proposto delle offerte incredibili che includono, minuti, SMS e tanti Giga in traffico dati.

Oggi, in questo articolo, parleremo di un’iniziativa che è valida solo per alcuni utenti, selezionati apposta dal provider e che riceveranno sul proprio smartphone un SMS particolare. Andando a vedere il tutto nel dettaglio, ci sarà la possibilità di usufruire di ben 100 Giga di traffico dati per 15 giorni al modico prezzo di 5,99 euro.

WindTre, l’offerta di Natale ti sorprenderà: 100 Giga a soli 5,99 euro

Ecco di seguito il messaggio che arriverà direttamente sul tuo smartphone nel caso in cui il provider ha deciso che sei tra i pochi fortunati che possono usufruire di questa speciale offerta natalizia:

“Condividi il Natale e la sua magia con WindTre. In regalo per te 100 Giga di internet in più per 15 giorni a soli 5,99 euro! Per usufruirne, rispondi XMAS100 entro il 23 dicembre. La disattivazione avviene in automatico dopo 15 giorni”