I quattro principali provider della telefonia nazionale, TIM, Vodafone, WindTre ed Iliad, anche in questo periodo natalizio hanno previsto un pacchetto molto ampio di tariffe per il pubblico. I quattro operatori hanno un obiettivo comune: attirare nuovo pubblico, magari attraverso offerte low cost che coniugano servizi e prezzi. A tal proposito, vi mostriamo le migliori 4 iniziative per i clienti.

TIM, Vodafone, WindTre, Iliad: le 4 operazioni di Natale per i clienti

In queste settimane, TIM ha deciso di puntare ancora molto sulla tariffa Steel Pro. Gli abbonati che scelgono questa tariffa avranno chiamate senza limiti a cui si aggiungono 50 Giga per la connessione internet, ad un prezzo fisso di soli 7,99 euro.

Per quanto concerne la risposta di Vodafone, il gestore inglese oppone a TIM la sua promozione Special 50 Giga. Le soglie di consumo del provider britannico sono simili a quelle di TIM: minuti illimitati, SMS verso tutti e 50 Giga internet. Il prezzo è confermato su quota 7,99 euro ogni trenta giorni.

Sulla stessa scia vi è l’operazione commerciale di WindTre. Il gestore, oppone a TIM ed a Vodafone, la sua tariffa MIA. Questa ricaricabile prevede sempre un costo fisso di 7,99 euro ogni trenta giorni con minuti senza limiti e con 50 Giga per la navigazione ad internet.

Infine, la lista si chiude con la tariffa Iliad. Il provider francese continua a promuovere l’oramai famosa e riconosciuta tariffa low cost chiamata, Giga 50. La principale offerta dell’operatore transalpino prevede sempre consumi illimitati per chiamate ed SMS con 50 Giga per la connessione in 4G. Anche in questo caso, il prezzo è di 7,99 euro.