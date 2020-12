I tre principali operatori di telefonia mobile hanno risposto all’appello della ministra Paola Pisano. E concederanno l’uso gratis del loro traffico dati a partire dal 24 dicembre alle 18 e per tutto il giorno di Natale.

Tablet, smartphone e device che finiranno per rappresentare la porta su quegli affetti che l’emergenza Covid tiene lontani. Tutto questo a Natale sarà gratis per i clienti Tim, Vodafone e Wind Tre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Tim, Vodafone e WindTre regalano Giga il giorno di Natale

Negli scorsi giorni la ministra Pisano ha lanciato un appello a tutti gli operatori italiani, “nel pieno rispetto della libera autonomia delle imprese, mi auguro risposte che contribuiscano a dare un segno incoraggiante per la coesione della nostra comunità nazionale e per la massima serenità possibile di una festività particolarmente importante per tradizione per noi italiani e per le persone che vivono nel nostro Paese”.

Ebbene sì, le risposte le ha ricevute, almeno da Tim, Vodafone, WindTre e altri operatori virtuali. Tim concederà quindi 30 ore di Giga illimitati ai suoi clienti. clienti mobile di Tim valgono il 28,8% su un totale di 78,1 milioni di sim “human” (quelle utilizzate per comunicare e non l’Internet delle cose) in Italia. La percentuale vale per Tim la leadership in questo segmento di mercato.

L’operatore Vodafone Italia offrirà traffico gratuito e illimitato ai propri clienti dalle ore 18 del 24 dicembre e per tutta la giornata del 25 dicembre. Questa iniziativa aiuterà diversi milioni di clienti che hanno dotazioni esigue di Giga e consentirà alle persone di restare in contatto tra loro in un momento difficile ed eccezionale.

WindTre infine, ha però deciso di offrire il proprio traffico dati gratis ai suoi utenti nelle 24 ore dalla mezzanotte del 24 Dicembre e per tutto il 25 Dicembre. Una giornata di dati gratis garantita dalla telco che si posiziona alle spalle di Tim per quota di mercato nella telefonia mobile “human” con il 26,8% delle 78,1 milioni di schede attive in Italia.