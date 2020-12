Gli sconti Trony sono al 50%, in questo modo gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare un volantino assolutamente interessante, che promette loro un risparmio praticamente senza precedenti. I prezzi sono bassi, ma sono state anche attivate limitazioni decisamente importanti.

Spendere poco con Trony è possibile, bisogna sapere però che gli acquisti potranno essere effettuati solamente presso i punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale, o altrove sul territorio italiano. In aggiunta, la riduzione del 50% non verrà applicata su ogni prodotto, ma sarà strettamente necessario scegliere uno dei modelli contrassegnati dall’azienda.

Trony: questi sono gli sconti che ognuno di noi deve cogliere al volo

Alla base del volantino trony troviamo comunque la possibilità di accedere a tantissimi prodotti a prezzi scontatissimi, ricordando ad ogni modo che è prevista una riduzione del 50% solo sul meno caro della coppia. Per accedervi sarà quindi necessario aggiungere al carrello due prodotti selezionati e, una volta giunti in cassa, si potrà godere dello stesso sconto appena citato.

La riduzione verrà applicata direttamente sul prezzo di listino, ciò sta a significare che di base il prodotto è stato riportato all’origine, rimuovendo qualsiasi offerta osservata nelle scorse settimane. La validità della campagna è fissata fino al 24 dicembre in ogni singolo punto vendita dislocato sul territorio nazionale, senza limiti particolari.

Per godere di una visione d’insieme dell’offerta, potete decidere di aprire le pagine che trovate inserite direttamente nel nostro articolo.