Esselunga ha in serbo per gli utenti italiani sorprese davvero infinite, tutti infatti possono acquistare alcuni dei migliori prodotti in circolazione, pagandoli prezzi decisamente più bassi del normale, almeno in confronto a quello che è il listino originario.

Il volantino Esselunga non vuole cedere il posto alle dirette concorrenti del mercato, per questo motivo raccoglie al proprio interno tantissimi sconti speciali, mettendoli a disposizione dei vari utenti sul territorio. La validità della campagna, infatti, è fissata in ogni singolo punto vendita dislocato in Italia, con possibilità di acquisto recandosi fisicamente negli stessi, entro e non oltre il 31 dicembre 2020, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Esselunga: tutti i migliori prodotti in vendita

I prodotti in vendita da Esselunga sono sicuramente molto interessanti, e spesso riguardano la fascia alta del mercato della telefonia mobile. I due modelli da non lasciarsi assolutamente sfuggire sono Samsung Galaxy S20 FE e Apple iPhone 11, top di gamma a tutti gli effetti ma che presentano prezzi decisamente inferiori alla media.

Il dispositivo dell’azienda sudcoreana viene oggi commercializzato a soli 549 euro, è caratterizzato dal processore Qualcomm Snapdragon 865, e soprattutto presenta tutte le specifiche tecniche che tanto abbiamo ammirato sul Galaxy S20. Volendo invece avvicinarsi al mondo Apple, ecco arrivare iPhone 11, un vero e proprio dispositivo desiderato ardentemente dalla popolazione, il cui prezzo si aggira attorno ai 599 euro, una quisquilia se confrontato al valore originario.