L’ultima novità dell’anno in campo televisivo è sicuramente rilevante. In linea con un percorso inaugurato mesi fa, Sky cerca ancora partner nel mercato dell’intrattenimento. Dopo aver concluso accordi molto positivi sia con Mediaset che con Netflix, la pay tv si assicura un altro solido alleato: Amazon.

Sky ed Amazon, i nuovi servizi dopo l’accordo tra i colossi tv

Grazie all’accordo degli ultimi giorni tra Sky ed Amazon, gli utenti della pay tv avranno importanti benefici. Il maggiore vantaggio sarà per quegli abbonati che hanno già acquistato ed attivato il decoder Sky Q. Da settimana scorsa, infatti, sul nuovo decoder è disponibile l’app Amazon Prime Video. Attraverso il dispositivo satellitare, oltre alle serie tv di Netflix ed ai contenuti di Mediaset, saranno disponibili anche le migliaia di titoli targati Amazon, tra serie tv e film.

Speculare è anche il vantaggio per i clienti di Amazon. Attraverso il dispositivo Amazon Fire TV sarà possibile scaricare l’app NOW TV, la tv streaming di Sky. Con NOW TV saranno quindi disponibili anche i canali per la visione di calcio e sport.

La partnership iniziale tra Sky ed Amazon lascia margine di azione anche per le offerte commerciali. Ad ora, a differenza di quanto previsto con Netflix, non sono presenti iniziative tutto incluso. Per accedere ad Amazon Prime Video, attraverso Sky Q, sarà quindi necessario già avere un profilo attivo per la tv streaming.

Ricordiamo che l’intesse per questo accordo nasce anche per un altro fronte: la possibile condivisione dei diritti tv per la Champions League, acquisti da Sky ed Amazon per il prossimo triennio.