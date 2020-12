Netflix si prepara a ricevere nuovi contenuti. Sono molte le serie TV ed i film che approderanno sulla piattaforma nei prossimi giorni, e abbiamo anche già i primi titoli che saranno disponibili nel mese di gennaio.

Prima di lasciarvi alla lista dei contenuti che faranno presto parte del catalogo di Netflix, però, e visto che questo anno sta per concludersi, vorremmo illustrarvi tutte le serie TV che sono state cancellate nel corso di questo 2020 che, ahimè, non sono poche. Tante serie sono state cancellate addirittura dopo una sola stagione, mentre per altre la notizia è stata una vera doccia fredda, considerato il discreto successo riscontrato.

A pesare sulla decisione sarà stato sicuramente il lockdown che, in alcuni casi, ha reso difficile se non impossibile riorganizzare il set e disporre delle risorse necessarie, mentre si è preferito dare precedenza a titoli di punta. A seguire, dunque, la lista delle serie TV cancellate nel corso di quest’anno, seguita dalla lista dei contenuti in arrivo nei prossimi giorni.

Away (1 stagione)

Glow (3 stagioni)

Le terrificanti avventure di Sabrina (4 stagioni)

(4 stagioni) Marianne (1 stagione)

Osmosis (1 stagione)

Altered Carbon (2 stagioni)

(2 stagioni) The Dark Crystal: Age of Resistance (1 stagione)

I’m not okay with this (1 stagione)

The Society (1 stagione)

Atypical (4 stagioni)

(4 stagioni) Lost in Space (3 stagioni)

Spinning Out (1 stagione)

Serie TV e film in arrivo su Netflix