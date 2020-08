Gli appassionati di Altered Carbon e dalla serie di romanzi cyberpunk scritti da Richard K. Morgan leggeranno queste righe con molta tristezza. Netflix ha infatti deciso di cancellare la serie TV dopo appena due stagioni.

La notizia è emersa solo in queste ore, ma sembra che la decisione di Netflix sia stata presa parecchio tempo fa. I rumor indicano addirittura Aprile come mese che ha sancito la fine definitiva di Altered Carbon.

La questione è resa ancora più strana dal fatto che la seconda stagione è arrivata sulla piattaforma di streaming il 27 febbraio. Subito dopo, il 19 marzo, ha debuttato un anime sempre ambientato nello stesso universo.

Netflix ha cancellato la serie TV Altered Carbon

Purtroppo la decisione di chiudere lo show pare sia legata al poco seguito che la serie ha riscosso. Nonostante il protagonista della seconda stagione sia Anthony Mackie (interprete del supereroe Falcon all’interno del MCU) i risultati sono stati al di sotto delle aspettative. Inoltre Netflix non ha ritenuto conveniente rinnovare lo show a causa dei costi elevati, in proporzione alle poche visualizzazioni.

Altered Carbon si aggiunge così alle serie TV cancellate in questo periodo. Infatti possiamo citare anche The Society e I Am Not OK With This, anche se per queste due produzioni, la colpa è da imputare alla pandemia globale. Inoltre, ricordiamo che Netflix non è nuova a questo tipo di tagli improvvisi e a volte immotivati, secondo la logica degli utenti.

Anche Sense8 fu cancellata senza pensarci troppo e soprattutto senza chiudere tutte le storyline aperte. Tuttavia, in quel caso, gli appassionati si sono uniti e hanno richiesto con insistenza una conclusione che alla fine è arrivata con un ultima puntata rilasciata come film.