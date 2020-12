Sky in questo 2020 ha completamente rivoluzionato il suo percorso in Italia. Oltre ai canali satellitari, la compagnia è ora impegnata anche nel campo della telefonia mobile. Tanti utenti, a questo proposito, possono già attivare le prime offerte per la Fibra Ottica con chiamate senza limiti incluse nel prezzo.

L’obiettivo di Sky, anche in prospettiva 2021, è quello di estendere sempre di più le sue reti sul territorio. Per favorire la popolarità delle promozioni, la media company garantisce importanti iniziative a tutti gli attuali clienti.

Sky, attivare la Fibra ottica è sempre più conveniente per i clienti fedeli

La fedeltà degli utenti viene ancora una volta premiata da Sky. Anche per la Fibra ottica, quindi, le migliori offerte sono a disposizione di quegli abbonati che non hanno effettuato la disdetta del contratto.

Per i clienti che hanno almeno un anno di piano satellitare attivo sono previsti tre mesi a costo zero per la Fibra Ottica. Possono usufruire di ben sei mesi gratuiti gli abbonati che hanno un contratto operativo con Sky da almeno sei anni.

Oltre alle promozioni per i vecchi clienti, ci sono anche le iniziative per i nuovi utenti. In aggiunta alle offerte per il satellitare, da alcune settimane Sky propone delle promozioni all inclusive che coniugano i servizi della telefonia con i canali satellitari. Al prezzo di 39,99 euro, sarà possibile attivare un ticket televisivo con i canali del pacchetto Intrattenimento cui si aggiunge la navigazione internet illimitata con la Fibra ottica. Il costo risulta bloccato per i primi 48 mesi.