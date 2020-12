L’operatore nato dall’unione di Wind e 3 Italia ha riscosso un successo non indifferente in questi mesi e continua ad attirare l’attenzione di numerosi utenti che, grazie alle tariffe presenti in listino, ricevono l’opportunità di ottenere soglie molto alte di minuti, SMS e Giga senza dover sborsare cifre esorbitanti. WindTre ha a disposizione tariffe per tutti i nuovi clienti e si dimostra in grado di soddisfare le esigenze di ognuno tramite le offerte All Inclusive o le opzioni operator attack. I clienti che necessitano di quantità davvero abbondanti di Giga di traffico dati, ad esempio, possono scegliere l’offerta WindTre Unlimited con Easy Pay e ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 minuti verso l’Estero

200 SMS verso tutti i numeri

Giga illimitati alla massima velocità disponibile

WindTre Unlimited con Easy Pay: come attivare l’offerta con Giga illimitati!

L’offerta WindTre Unlimited con Easy Pay può essere attivata da tutti i nuovi clienti attraverso il sito ufficiale del gestore o presso uno dei suoi numerosi punti vendita. I clienti interessati alla tariffa dovranno acquistare una nuova SIM, portare a termine l’attivazione e indicare la modalità di pagamento scelta tra carta di credito, conto corrente o carta conto, per sostenere il costo di rinnovo che ammonta a 29,99 euro al mese.

I nuovi clienti non vanno incontro ad alcun costo extra e ricevono la possibilità di usufruire di alcuni servizi aggiuntivi, come il servizio ti ho cercato e il servizio di navigazione hotspot. WindTre, inoltre, permette di ottenere gratuitamente la sua app ufficiale, che consente di monitorare la tariffa e i consumi effettuati, ricaricare la SIM e conoscere il credito residuo.