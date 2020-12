WindTre mette a disposizione due tariffe molto importanti in questo periodo natalizio. La compagnia arancione, come durante le precedenti campagne promozionali, guarda con molta attenzione ad un determinato settore del pubblico: quello composto dai clienti più giovani.

In questo segmento di clientela, WindTre deve affrontare la concorrenza di un altro concorrente come TIM e della sua promozione principale, la Young Student Edition. A disposizione dei possibili utenti ci sono quindi non una ma bensì due tariffe: la WindTre Young e Student.

WindTre: ci sono due tariffe per i più giovani da attivare a Natale

La promozione principale per chi desidera attivare una SIM con WindTre è la WindTre Young. Le soglie di consumo mettono a disposizione degli abbonati un pacchetto che comprende chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili. Per la parte internet, invece, sono previsti 80 Giga per la connessione sotto rete 4G. Agli abbonati sarà richiesto un costo per il rinnovo mensile dal valore fisso di 11,99 euro. Questa tariffa potrà essere attivare da tutti gli abbonati che hanno meno di 30 anni.

L’alternativa a questa proposta è invece la WindTre Student. Gli abbonati che scelgono questa proposta potranno avere sempre chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, con l’aggiunta di 40 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile è leggermente più basso rispetto alla precedente ricaricabile: 9,99 euro. Questa proposta si rivolge agli utenti che hanno meno di 20 anni. Disponibile in automatico il servizio di pagamento Easy Pay con fatturazione diretta su carta di credito o conto corrente.